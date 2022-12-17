مسلح يقتل شخصاُ في بغداد والأمن يلقي القبض عليه

2022/12/17 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم مسلح اليوم السبت، أحد المارين ضمن مدينة الشعلة في العاصمة بغداد.وقال مصدر امني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “شخصا يستقل دراجة نارية، ويحمل مسدسا، قام بفتح النار على مدني اثناء مروره ضمن مدينة الشعلة مااسفر عن مقتله في الحال”.وأضاف المصدر ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من القبض […]

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