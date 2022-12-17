2022/12/17 | 22:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أحرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الرئيس إيمانويل ماكرون قبل المباراة النهائية...

ظهرت المقالة بنزيما يحرج الرئيس الفرنسي برفضه دعوة حضور نهائي المونديال أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يحرج الرئيس الفرنسي برفضه دعوة حضور نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يحرج الرئيس الفرنسي برفضه دعوة حضور نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).