التربية تكشف أهم ملف يعد كأولوية لدى وزيرها

2022/12/17 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، اليوم السبت، عن وجود توجيه من وزير التربية يقضي بسرعة إكمال الابنية المدرسية قيد الانشاء.

وقال السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك مدارس دخلت الخدمة ضمن مشروع المدارس رقم (1) الذي كان متلكئا، لكن متابعة الوزير ساهمت في عملية الإنجاز”.

واضاف أن “ملف الابنية المدرسية هو ضمن البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء وعليه فالوزير وضع هذا الملف من ضمن اهم الملفات وسنعمل عليه بالوزارة كأولوية مهمة”.

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