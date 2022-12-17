2022/12/17 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم السبت، بتطبيق نظام البديل في قيادة عمليات نينوى والفرقة 16.

وقالت القيادة في بيان “وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، بتطبيق نظام البديل لقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة السادسة عشرة وتشكيلاتها، بعد تدقيق الموجود الفعلي للقيادات والتشكيلات وبما يضمن أمن ساحة العمليات وانفتاح القطعات فيها والذي ينساق إلى أمن وسلامة وطننا العزيز مع العرض العمل جاري لتطبيق النظام أعلاه ليشمل كافة القيادات والتشكيلات تباعاً.

التالي

منذ 4 ساعات

شرطة النجف تنفي مقتل شخص بهجوم مسلح في المحافظة

منذ 5 ساعات

شرطة بغداد تلقي القبض على متهم لقيامه بالدكة العشائرية

منذ 9 ساعات

وزير الدفاع يعقد اجتماعاً في قيادة عمليات البصرة لمناقشة خطط خليجي 25

منذ 9 ساعات

الداخلية تعلن إجراءاتها في احتفالات رأس السنة

منذ 12 ساعة

النزاهة تكشف عن تحويل إرهابيين إلى شهداء ومتضررين وإضافة أسماء لقوائم المحاضرين

منذ 12 ساعة

وزير الدفاع يصل قاعدة أم قصر البحرية

منذ يوم واحد

الشرطة تعتقل متهم بجريمة قتل في بغداد

منذ يوم واحد

اعتقال (10) متهمين بقضايا ارهابية وتجارة المخدرات في عدة محافظات

منذ يوم واحد

ديالى: القبض على (75) مطلوبا للقضاء بينهم متهم بالإرهاب

منذ يوم واحد

الداخلية توجه باتخاذ الإجراءات بحق المتورطين بأعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يأمر بتطبيق نظام البديل في قيادة عمليات نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يأمر بتطبيق نظام البديل في قيادة عمليات نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).