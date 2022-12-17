هل هوجمت حافلة منتخب البرازيل؟

2022/12/17 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل امتنعت قناة جزائرية عن ذكر منتخب المغرب؟ وهل رفض حارس المنتخب المغربي الإجابة بغير العربية في مؤتمر صحفي؟ وهل هوجمت حافلة منتخب البرازيل؟

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