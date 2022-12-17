2022/12/17 | 23:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/ أن”رئيس الوزراء محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني و ماكغورك يبحثان تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني و ماكغورك يبحثان تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني و ماكغورك يبحثان تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).