2022/12/17 | 23:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هنأ المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي منتخب كرواتيا،اليوم السبت، مؤكدا أن الأخير استحق الحصول على المركز الثالث في مونديال قطر 2022.وحقق منتخب كرواتيا فوزا مثيرا على حساب المغرب بنتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الركراكي: حلم التتويج بالمونديال ليس بعيدا..



وهذا ما سأفعله في 2026 المركز الخبري الوطني.

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