بالأرقام.. من الأفضل في مونديال قطر ليونيل ميسي أم كيليان مبابي؟

2022/12/17 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه لمواجهة كيليان مبابي وزملائه في نهائي بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

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