هذا ما يميز اللغة العربية عن باقي اللغات

2022/12/17 | 23:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الثامن عشر من كانون الاول من كل عام هو اليوم العالمي للغة العربية، وهو يوم للاحتفال بلغتنا العربية، وان سبب اختيار هذا التاريخ بوصفه اليوم العالمي للغة العربية ، لأنه اليوم التي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا من العام 1973، إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لديها .

تعتبر اللغة العربية من اعرق اللغات و اكثرها مفردات ؛ إذ يمتد تاريخها اكثر من ثمانية عشر قرنا، وتزيد كلماتها على اثني عشر مليون كلمة ، و هي اللغة الشريفة الخالدة المقدسة لدى كل مسلم ( لغة القرآن الكريم ) ، وهي لغة ملايين العرب حول العالم، وهي من اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت ، لذا من الضروري الحفاظ عليها من خلال الاهتمام باللغة العربية في مدارسنا و في مناهجنا و عمل مؤتمرات وندوات لتعزيز اللغة العربية ومكانتها في داخل البلد وفي كل دول العالم ، وكذلك عمل جلسات حوارية من خلال العديد من القضايا ذات الصلة، وتقديم المزيد من التجارب والرؤى والطروحات المميزة التي تستشرف مستقبل اللغة في مجتمعاتنا العربية وفي عوالمها الجديدة، والارتقاء بمكانة اللغة وإبقائها لغة العصر والحوار مع مختلف الشعوب والحضارات الأخرى، وتسليط الضوء على أهم القضايا والجهود التي تخدم اللغة العربية وتعزز حضورها.

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