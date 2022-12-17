2022/12/18 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الممثلة الإيرانية الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه عليدوستي السبت في إيران على خلفية حركة الاحتجاج التي دخلت شهرها الرابع كما أعلنت وسيلة إعلام محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإيرانية تعتقل ممثلة شهيرة مدافعة عن حقوق المرأة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإيرانية تعتقل ممثلة شهيرة مدافعة عن حقوق المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).