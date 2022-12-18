توجيه جديد للدفاع بشأن

2022/12/18 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، السبت، بتطبيق نظام البديل لقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة السادسة عشرة.

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