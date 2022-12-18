مصدر يكشف تفاصيل اتفاق سياسي على ترشيح نائب سابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية

2022/12/18 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، السبت، عن اتفاق بين قادة الكتل السياسية لتسمية ثلاثة نواب لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "من بين المرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية احدى القيادات النسوية النائب السابق عن بغداد في الدورة الرابعة لمجلس النواب علية الامارة".

وأضاف المصدر أن "المرشحة تعد من الشخصيات التي تمتاز بالكفاءة والمهنية والاعتدال الفكري والسياسي وقد شغلت عدة مناصب ادارية وعلمية مهمة، بالاضافة الى ترشيحها النائب الاول لرئيس مجلس النواب للدورة الرابعة وقد حصلت آنذاك على اكثر من 30 صوتا".

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