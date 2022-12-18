هذه الأسباب.. اقتصادي يتوقع وصول أسعار صرف الدولار الى 160 الفا

2022/12/18 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم السبت، ان سعر صرف الدولار سيصل الى 160 الف دينار مقابل 100 دولار في الفترة القادمة، مضيفا ان سعر الصرف لن ينخفض مالم يتم السيطرة على عمليات التهريب والسوق السوداء التي تحتكر الدولار.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قيام البنك الفدرالي الأمريكي برفع قيمة الدولار من اجل خفض قيمة النفط، اثر كثيرا في ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية”، مشيرا الى ان “البنك الفدرالي رفع العديد من المصارف التي كانت تتعامل مع البنك المركزي العراق مما أدى الى تقليل نسبة بيع الأخير في هذه الأيام بعد ما وصل الى بيع مليار دولار في الاسبوع”.

ولفت الى ان “البنك المركزي يبيع الان 700 مليون دولار في الأسبوع مما أدى انخفاض طرح الدولار في الأسواق المحلية”، مبينا ان “المركزي يعمل الان بشكل واضح على خفض اسعار الدولار ومحاولة السيطرة على ذروة ارتفاع الأسعار من خلال الإجراءات التي يقوم بها الان”.

وأضاف، انه “يتحتم على البنك المركزي بيع الدولار الى المصارف التي تمتلك حوالات خارجية لاستيراد السلع من اجل السيطرة على ملف تهريب العملة الى خارج العراق”، منوه ان “التعامل المباشر مع التجار والمستوردين سيفضي بالسيطرة على البوصات والسوق السوداء التي تعمل على رفع الأسعار في الأسواق”.

وبين ان “جميع البورصات الموجودة حاليا في الأسواق هي لتهريب الدولار الى خارج العراق من قائمين عليها”.

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