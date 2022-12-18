مصوباً نحو القضاء.. أردوغان يعلق على سجن إمام أوغلو

2022/12/18 | 00:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف، وذلك بعد صدور حكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، مضيفاً أنه في غضون ذلك ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية.وفي أول تعليق مباشر له على الحكم الذي صدر الأربعاء بإدانة المعارض أكرم إمام أوغلو، قال […]

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أردوغان يعلق على سجن إمام أوغلو أولاً على ايرث نيوز.

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