2022/12/18 | 00:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الحكومة العراقية: سنرسل وفدا إلى واشنطن لمناقشة استثمار الطاقة والتغير المناخي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/18 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة العراقية: سنرسل وفدا إلى واشنطن لمناقشة استثمار الطاقة والتغير المناخي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة العراقية: سنرسل وفدا إلى واشنطن لمناقشة استثمار الطاقة والتغير المناخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).