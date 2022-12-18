هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

2022/12/18 | 00:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شن مجهولون، السبت 12/17/2022، هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في...

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