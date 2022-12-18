2022/12/18 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرواتيا تجهض أحلام المغرب وتخطف المركز الثالث بغداد- الزمان فاز منتخب كرواتيا بكرة القدم على نظيره المغرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحسم المركز الثالث في مونديال قطر.وسجل للكروات جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 7 و42، بينما سجل للمغرب أشرف داري في الدقيقة التاسعة.ودخل المنتخب الكرواتي المباراة ضاغطا، وكاد الحارس ياسين بونو أن […]

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