2022/12/18 | 00:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OBOCy8oVZBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي قاسم بلشان : اي اخفاق يسجل في حكومة السوداني سيحسب على الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي قاسم بلشان : اي اخفاق يسجل في حكومة السوداني سيحسب على الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).