اعتقال ممثلة إيرانية بارزة بعد احتجاجها على إعدام متظاهر

2022/12/18 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن الممثلة الإيرانية الشهيرة ترانه عليدوستي، ألقي القبض عليها بسبب "عدم كفاية الأدلة على مزاعمها".وأضافت أن "بعض المشاهير يرفعون ادعاءات دون دليل وينشرون استفزازات، ومن ثم تم اعتقال بعضهم".

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