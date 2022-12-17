العراق.. هيئة النزاهة تكشف

2022/12/18 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، السبت، أنها كشفت تلاعبا في توزيع المنتجات النفطية على النازحين في محافظة كركوك.

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