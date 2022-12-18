2022/12/18 | 01:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، السبت 12/17/2022.عضو الحزب الديمقراطي...

ظهرت المقالة ساعة المسلة..



الديمقراطي: 70 % من الكرد لم يصوتوا للاتحاد..



وما قصة تصويت القبور؟ أولاً على المسلة.

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