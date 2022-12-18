سكتة قلبية تُنهي حياة ضابط كبير في الجيش العراقي

2022/12/18 | 02:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نعت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، اللواء البحري الركن عبد الواحد كاظم سهر، نائب قائد القوة البحرية، والذي وافته توفي جراء سكتة قلبية مفاجئة.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تنعى فقيدها اللواء البحري الركن عبد الواحد كاظم سهر، نائب قائد القوة البحرية، والذي وافته المنية نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، […]

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