2022/12/18 | 02:39 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لسكان مترو فانكوفر أن يتوقعوا طقسا شديد البرودة، وأمطارا قوية، وحتى تساقط ثلوج في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لوزارة البيئة الكندية.قد يتساقط ثلوج من سنتيمترين إلى أربعة سنتيمترات في جميع أنحاء المنطقة.في مترو فانكوفر، من المتوقع حدوث تراكمات لتساقط الثلوج بشكل رئيسي في التضاريس المرتفعة.من المحتمل تساقط ثلوج من 2 إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس شديد البرودة في طريقه لمترو فانكوفر غدا الأحد شبكة القيقب الدولية.

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