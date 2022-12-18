روسيا تؤكد أن العملية البرية سابقة لأوانها.. تركيا تواصل ضرباتها شمالي سوريا والعراق

2022/12/18 | 02:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية القضاء على اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق، في حين عبرت روسيا عن موقف جديد من "العملية التركية البرية المخطط لها في سوريا".

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