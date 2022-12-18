حكيمي يفقد أعصابه على رئيس فيفا

2022/12/18 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "لاغزيتا ديلا سبورت" الإيطالية إن النجم المغربي، أشرف حكيمي فقد أعصابه واحتج على رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا"، جياني إنفانتينو، بسبب التحكيم.

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