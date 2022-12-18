لبنان.. هل يفتح مقتل الجندي الإيرلندي باب جهم يصعب إغلاقه؟ 

2022/12/18 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير الاوضاع المضطربة في إيران أسئلة كثيرة حول مآلاتها وانعكاساتها.ويظل السؤال، هل سيتمكن النظام من قمع الثورة أم من احتوائها؟ هل سيتنازل لبعض مطالبها؟

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