2022/12/18 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "لعنة كأس العالم" تنتظر ثلاث لاعبين من طرفي المباراة النهائية لكأس العالم بقطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعنة كأس العالم تطارد ثلاثة لاعبين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعنة كأس العالم تطارد ثلاثة لاعبين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).