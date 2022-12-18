2022/12/18 | 06:38 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "لعنة كأس العالم" تنتظر ثلاث لاعبين من طرفي المباراة النهائية لكأس العالم بقطر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعنة كأس العالم تطارد ثلاثة لاعبين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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