سجود لاعبي المغرب رغم الخسارة أمام كرواتيا وسط تفاعل وتوديع مغردين

2022/12/18 | 06:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد سجود لاعبين في المنتخب المغربي عقب خسارتهم من المنتخب الكرواتي بمباراة تحديد المركز الثالث بمونديال قطر 2022، السبت، التفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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