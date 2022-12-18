وفاة متظاهر في سجن إيراني يزيد القلق على سلامة المحتجين

2022/12/18 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام رسمية، أن سجينا توفي في سجن إيراني، السبت، مع تصاعد القلق على سلامة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام بالبلاد.

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