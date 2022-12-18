بعد التصويت عليه واعتماده رسميا.. ما إمكانية تنفيذ حكومة السوداني المنهاج الوزاري بالعراق؟

2022/12/18 | 08:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرابة شهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أقرت الحكومة في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي البرنامج الحكومي.

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