تفاعل على فيديو المشاركين لأمير قطر بأداء العرضة باليوم الوطني القطري

2022/12/18 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطع فيديو وصور من أداء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد ومن الشخصيات التي شاركته بأداء "العرضة" بالسيف، السبت، عشية الاحتفال باليوم الوطني القطري الذي يصادف الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول.

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