"مشمولون بسابغ عطفنا ورضانا".. ملك المغرب يبعث ببرقية للمنتخب بعد الخسارة من كرواتيا بمونديال قطر

2022/12/18 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية إلى أعضاء منتخب بلاده عقب خسارتهم بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب الكرواتي، السبت.

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