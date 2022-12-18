إسرائيل ترحل المحامي الفلسطيني صلاح حموري لفرنسا

2022/12/18 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن إسرائيل طردت، صباح الأحد، إلى فرنسا المحامي الفرنسي الفلسطيني، صلاح حموري، الذي كان محتجزا من دون تهمة رسمية في سجن اسرائيلي منذ مارس.

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