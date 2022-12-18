بمحافظتين.. عملية تسليب تنتهي بـ

2022/12/18 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأفاد مصدر أمنى، اليوم الاحد، بإقدام ثلاثة أشخاص على محاولة تسليب شخص الا انه قاومهم وقاموا بطعنه بالسكين في بغداد، فيما أشار الى مصرع صاحب دراجة واصابة اخر نتيجة حادث سير في البصرة.

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