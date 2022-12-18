2022/12/18 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZMWI37X4wVg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفلة تغطي أذني حيوانها الأليف لخوفه من الألعاب النارية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفلة تغطي أذني حيوانها الأليف لخوفه من الألعاب النارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).