2022/12/18 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفع سعر مثقال الذهب، اليوم الاحد، في الأسواق المحلية ببغداد الى 369 الف دينار .

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر 369,595 دينار .

فيما كان سعر المثقال يوم أمس 368,725 دينار بفارق صعود بلغ 870 دينارا.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).