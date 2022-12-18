حكيمي يفقد أعصابه على رئيس “فيفا”

2022/12/18 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سلطت صحيفة “لاغزيتا ديلا سبورت” الإيطالية الضوء على النجم المغربي، أشرف حكيمي، عندما فقد أعصابه واحتج على رئيس الاتحاد الدولي “الفيفا”، جياني إنفانتينو، بسبب التحكيم.وقالت الصحيفة إن جناح باريس سان جيرمان توجه عقب نهاية المواجهة أمام كرواتيا إلى إنفانتينو في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس واحتج على تحكيم مباراتي “أسود الأطلس” […]

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