2022/12/18 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عزمها إعداد خطط تهدف إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين في البلاد وبالتنسيق مع القطاعين الخاص والحكومي، فيما أشارت إلى بلوغ عدد المسجل لديها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعلن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات المركز الخبري الوطني.

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