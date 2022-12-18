بعد غزوه منصات التواصل الاجتماعي.. إليك ما يجب معرفته عن تطبيق تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

2022/12/18 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا قمت بتسجيل الدخول إلى أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فمن المحتمل أنك رأيت صورًا لأصدقائك أعيد تخيلها على أنها من عوالم خرافية، أو كشخصيات متحرّكة، أو كائنات سماوية.

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