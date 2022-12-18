2022/12/18 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسدل الستار، الأحد، على بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد نحو شهر من التنافس بين 32 منتخبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سنوات الجدل والانتقادات.. كيف يرى المشجعون كأس العالم؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سنوات الجدل والانتقادات.. كيف يرى المشجعون كأس العالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).