أثناء بيعهم لطفلة.. القبض على عصابة في بابل

2022/12/18 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القبض على عصابة تتاجر بالأطفال في محافظة بابل.

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