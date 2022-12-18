الإطاحة بعصابة متهمة بالسرقة وتجارة المواد المخدرة في كربلاء

2022/12/18 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، القاء القبض على عصابة متهمة بالسرقة وتجارة المواد المخدرة في كربلاء.

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