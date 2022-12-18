اتلاف أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق (فيديو) – عاجل

2022/12/18 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز -محلياتأتلفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق.

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