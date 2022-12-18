شاهد.. النجمة ريهانا تكشف عن وجه ابنها لأول مرة على تيك توك

2022/12/18 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستطيع ريهانا إضافة "أول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي" إلى سجل قصاصات العائلة بعد أن نشرت على TikTok مقطعا مليئًا بأصوات ثرثرة طفل سعيد، وكشفت عن ابنها مع مغني الراب A$AP Rocky على الكاميرا.

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