أسباب رفض زين الدين زيدان حضور نهائي مونديال قطر

2022/12/18 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض، أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، دعوة اتحاد بلاده لحضور المباراة النهائية في مونديال قطر التي سوف تجمع "فريق الديوك" مع مع مع نظيره الأرجنتيني، وفقا لما ذكر موقع "سبورت بايبل" الرياضي.

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