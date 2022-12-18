سكتة قلبية تنهي حياة نائب قائد القوة البحرية العراقية

2022/12/18 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن وفاة

نائب قائد القوة البحرية نتيجة سكتة

قلبية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنعى

فقيدها اللواء البحري الركن عبد الواحد

كاظم سهر، نائب قائد القوة البحرية".





وأشارت

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