القضاء يكشف تفاصيل عملية إتلاف أكبر كمية مخدرات في العراق (صور)

2022/12/18 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، عن قيام القضاء بالاشراف على إتلاف أكبر كمية من المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته (بغداد اليوم ) أنه "تم إتلاف ما يقارب (6) اطنان من المواد المخدرة والتي كانت مخزونة منذ عام 2009 في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام".وأضاف أن "عملية نقل هذه المواد تم المباشرة فيها منذ يوم امس السبت والتي استمرت من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساءً ".وبين ان "مجلس القضاء الاعلى استضاف بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2022، رئيس واعضاء لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث وجه فيها أفضل السبل لسرعة إتلاف المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي بإجراءات استثنائية تقضي على ظاهرة تكدس المواد المخدرة".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد اعلنت وزارة الصحة، اشراف الوزير صالح الحسناوي على إتلاف أكبر كمية مخدرات من مختلف الأنواع المضبوطة والمخزونة في دائرة الطب العدلي، وتضمنت العملية اتلاف 5.9 اطنان من المخدرات المتنوعة، و 54 مليون حبة مخدرة، 31 الف امبولة مخدرة،و 9 آلاف قنينة مخدرة .



بحسب بيان للوزارة

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