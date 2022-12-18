الاطاحة بتاجر مخدرات في بابل و 3 آخرين بالنجف

2022/12/18 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، الاطاحة بأحد تجار المخدرات في بابل وثلاثة اخرين بمحافظة النجف.

وذكر بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتعاون مع شعبة المخدرات من القاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالحبوب ومادة الكرستال المخدرة في قضاء المشخاب وناحية القادسية بمحافظة النجف".

واضاف، أنه "تمت عملية إلقاء القبض بعد ورود معلومات استخبارية من المديرية انفا واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، دونت اقوالهم بدائيا وقضايا وقرر قاضي التحقيق وايقافهم وفق المادة28 مخدرات من قانون العقوبات".

وتابع البيان، أنه "بمتابعة ميدانية حثيثة القت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل القبض على احد تجار المواد المخدرة في قضاء الحمزة الغربي، من خلال كمين محكم بالتنسيق مع شؤون المخدرات بالمحافظة حيث قام المتهم باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الامنية".

واشار الى أنه "بعد تبادل اطلاق النار تمكنت القوة من القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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