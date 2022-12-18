عملية استدراج ناجحة تنتهي باعتقال عصابة كانت تروم بيع طفلة في بابل

2022/12/18 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، اعتقال عصابة كانت تروم بيع طفلة في بابل.

وقال إعلام الجهاز إن "مفارز جهاز الامن الوطني تمكنت من اعتقال عصابة كانت تروم بيع طفلة في بابل".



وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أنه "بجهود استخبارية وميدانية يواصل جهاز الأمن الوطني ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وعلى خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عصابة تتاجر بالأطفال مكونة من ثلاثة أشخاص وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارزنا في محافظة بابل وبكمين محكم من استدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولة بيعهم لطفلة مقابل (35) مليون دينار".

وأكد جهاز الامن الوطني بحسب البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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