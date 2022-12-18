الدفاع تطبق نظام البديل في قواطع العمليات تباعا

2022/12/18 | 10:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، على تطبيق نظام البديل...

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